Jean Castex en campagne sur le marché de Carpentras (Vaucluse)

Sur le marché de Carpentras, Jean Castex est en campagne pour son président-candidat. La visite a commencé par une déambulation dans le marché forain à la rencontre des citoyens. Un temps qu'il a réservé aux selfies mais aussi au bilan du quinquennat et aux promesses électorales. Le premier ministre a ensuite discuté avec des associations d'insertion avant de déjeuner avec des agriculteurs Vauclusiens. L'occasion de lister les avancées et attentes pour chaque secteur.

Cette visite de campagne révèle aussi l'intention de lutter contre l'extrême-droite en venant dans un territoire où celle-ci est très présente. "J'ai depuis longtemps acquis la conviction que l'élection de Marine Le Pen serait une catastrophe pour le pays, pour les françaises et les français. Il faut expliquer que les idées que nous portons et ce que nous prévoyons pour la France est bon pour elles et pour eux." a-t-il déclaré à notre micro.

Sur le marché de Carpentras, Jean Castex a aussi rappelé que la sécurité est un objectif majeur de la république en marche. Selon lui, les effectifs de police à Carpentras ont augmenté pendant le quinquennat d'Emmanuel Macron. Ils seraient passés de 56 policiers à 77 au commissariat de la ville soit une augmentation de 27%. Il assure que ce sont des renforts définitifs.