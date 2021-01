Jean Castex en déplacement à Colmar et Strasbourg ce samedi

Le Premier ministre Jean Castex est en Alsace ce samedi. Il vient à Colmar et Strasbourg. Au programme, des échanges avec les élus sur la toute nouvelle collectivité européenne d'Alsace, et des rencontres avec les étudiants en situation de précarité.

Le Premier ministre Jean Castex est arrivé ce samedi matin en Alsace.

Il est arrivé depuis 9h30 à Colmar, pour échanger avec les élus sur la toute nouvelle Collectivité Européenne d'Alsace. Jean Castex est accompagné de plusieurs ministres : Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales, Frédérique Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Brigitte Klinkert, ministre déléguée auprès de la ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion, chargée de l’Insertion et Clément Beaune, secrétaire d’Etat auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, chargé des Affaires européennes.

Dans son discours d'accueil, le président de la CEA, Frédéric Bierry a évoqué le dossier Stocamine et la décision cette semaine de la ministre de la transition écologique, Barbara Pompili, de ne pas toucher aux déchets stockés au fond des anciennes mines de Wittelsheim. "Vous n'êtes pas sans savoir le danger de la pollution de la nappe phréatique," a prévenu Frédéric Bierry.

Lors de son discours devant les élus de la CEA, Jean Castex a salué avec cette nouvelle collectivité : "la renaissance de l'Alsace en tant qu'entité politique".

A Strasbourg cet après-midi

Cet après-midi, il prendra la direction de Strasbourg. Une rencontre est prévue avec la maire, Jeanne Barseghian. Jean Castex doit aussi rencontrer des étudiants pour échanger avec eux sur leur situation difficile en début d'après-midi.