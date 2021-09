Jean Castex en Isère : "Nous allons voir passer beaucoup de ministres" en Isère, prophétise Christophe Ferrari

Décidemment, les ministres semblent apprécier le soleil de l'Isère. Le Premier ministre Jean Castex est en visite dans le département ce lundi 6 septembre, sur le thème de la reprise industrielle. C'est la troisième visite ministérielle en cinq jours, après celles de Cédric O, secrétaire d'Etat au numérique, et d'Agnès Pannier-Runacher en fin de semaine dernière.

"J'aimerais beaucoup que ça soit l'Isère et la métropole grenobloise qui attirent les ministres. J'aimerais le croire, mais mon petit doigt me fait penser qu'il y a quand même autre chose dans le calendrier, et notamment les élections présidentielles", ironise le président de Grenoble Alpes Métropole, Christophe Ferrari, sur France Bleu Isère. Les ministres semblent en effet très présents sur le territoire d'Eric Piolle, candidat à la primaire des écologistes. "J'ai l'intime conviction que nous allons voir passer bon nombre de ministres dans les semaines qui viennent", estime le maire de Pont-de-Claix.

Une visite sur le thème du plan de relance

Ce lundi 6 septembre, le Premier ministre Jean Castex se rend sur la plateforme chimique de Roussillon, puis au CFAI de Beaurepaire, au chevet d'entreprises qui ont bénéficié du plan de relance, notamment Seqens, une usine de paracétamol, emblématique du projet de relocalisation de certaines activités après la crise sanitaire.

"Ce n'est pas absurde que l'Etat montre ce qu'il fait en matière de plan de relance et les entreprises qu'il soutient. Mais lorsque les ministres viennent, moi, j'aimerais bien que les choses soient clairement posées : s'il y a des entreprises qui peuvent émarger au plan de relance, c'est parce que généralement la métropole les a accompagnées, les a aidées à s'installer", rappelle le président de Grenoble Alpes Métropole, Christophe Ferrari. "C'est le cas d'Aledia (ndlr : où s'est rendu jeudi le secrétaire d'Etat au numérique Cédric O) avec la région d'ailleurs. Et ce n'est pas simplement le plan de relance qui fait que les entreprises poussent comme des champignons à cette période".