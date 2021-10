Jean Castex en Mayenne : le programme de sa visite

Le Premier ministre, Jean Castex, sera ce samedi 23 octobre en Mayenne. Il inaugurera l'Espace Mayenne. Une visite qui se déroulera dans un contexte particulier avec la crise du pouvoir d'achat et l'explosif dossier de la santé avec les graves difficultés au sein des hôpitaux de Laval et de Mayenne.

Le Premier ministre Jean Castex sera ce samedi 23 octobre à Laval. Il inaugurera l’Espace Mayenne à 9h40, un équipement multifonctions de près de 5.000 places pouvant accueillir des événements sportifs, culturels et professionnels. Il restera sur place près d'une heure.

Le chef du gouvernement se rendra ensuite à la mairie de Laval à 10h30. Le maire Florian Bercault lui présentera les projets de réhabilitation du centre-ville. Jean Castex signera enfin le contrat de relance et de transition écologique entre l’État et Laval Agglo, avec des engagements pour accompagner la relance économique de l’agglomération, notamment le renouvellement urbain des quartiers.

La visite du Premier ministre se déroulera dans un contexte économique et social difficile. Le gouvernement doit affronter la crise du pouvoir d'achat avec la hausse des carburants, du gaz et de l'électricité et, dans notre département, c'est le secteur de l'hôpital public qui inquiète les habitants et les élus, les hôpitaux de Laval et de Mayenne sont actuellement en grande souffrance.