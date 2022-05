Jean Castex en Vaucluse sur le thème de la sécheresse

Probable dernier déplacement en France en tant que Premier ministre pour Jean Castex. Il était ce jeudi en Vaucluse, un des 15 départements classé en alerte sécheresse, pour évoquer la modernisation du système d'irrigation. Accompagné dans le Comtat Venaissin de Julien Denormandie (ministre de l'agriculture et de l'alimentation) et de Bérangère Abba (secrétaire d'État auprès de la ministre de la transition écologique), il s'est entretenu avec des agriculteurs victimes de cette sécheresse et des professionnels de l'irrigation.

Rassurer sur la présence de l'Etat

Jean Castex a tenu a rassurer les professionnels affirmant que l'Etat seraient à leurs côtés dans cette période délicate. Mais le locataire, pour quelques jours encore, de Matignon a surtout voulu rappeler que l'eau était plus que jamais une denrée rare qu'il fallait économiser sans pour autant délaisser l'agriculture. Un secteur indispensable pour l'independance et la souveraineté française, comme le rappel de manière tragique la guerre en Ukraine et les probèmes d'approvisionnements qui en découle.

Des projets pour préserver la nappe phréatique

Si Jean Castex reconnait que d'énormes progrès en matière de gestion d'eau ont été fait dans le département, il assure qu'il faut accélérer et aller encore plus loin. Et justement, les producteurs ont profité de cette visite pour redire au premier ministre qu'ils ont un projet pour préserver la nappe phréatique du iocène sous le Vaucluse. Ils étudient l'installation de 2 stations de pompage à Bollene et Châteauneuf du pape pour prélever l'eau du Rhone, arroser leurs cultures et la partager avec 200.000 habitanst de l'est et du nord du Vaucluse.