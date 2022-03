Jean Castex en visite à Amiens ce jeudi

Jean Castex sera accompagné du ministre de la justice Eric Dupond-Moretti, Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargée de l’industrie et de Brigitte Klinkert, ministre déléguée auprès de la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, chargée de l’insertion.

Le premier ministre débutera sa visite dans la Somme, au sein de l'usine Goodyear d'Amiens dans la zone industrielle nord, avant de se rendre au tribunal judiciaire, où il échangera avec des contractuels recrutés dans le cadre de la réforme de la justice pénale de proximité.

Annoncée par le premier ministre dès sa déclaration de politique générale, et mise en place depuis plus d'un an, elle a permis le recrutement de plus de 900 personnes au service d'une réponse pénale rapide, systématique et adaptée à la délinquance du quotidien. Cette visite permettra également de faire le point sur les gains d'efficacité et la simplification pour tous les acteurs de la chaine pénale permis par la réforme de la procédure pénale numérique, ainsi que sur la mise en place le 1er mars 2022 de la systématisation de l'intermédiation financière des pensions alimentaires.

Les ministres iront ensuite dans le département du Nord.