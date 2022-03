Jean Castex et deux ministres en visite à Rennes mardi

Le Premier ministre Jean Castex doit se rendre à Rennes, ce mardi, annonce Matignon. Un déplacement autour des langues régionales et du contrat de Plan Etat-Région (CPER). Le chef du gouvernement sera accompagné de deux ministres, Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères et de Joël Giraud, ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales.

Dans un premier temps, Jean Castex doit se rendre à l'école Jacques Prévert, pour "assister à la signature de la convention spécifique pour la transmission des langues de Bretagne et pour le développement de leur usage dans la vie quotidienne". Puis, dans un second, il se rendra à la préfecture de Région, pour la signature du Plan-Etat Région.

Le CPER prévoit 970 millions d'euros, partagés entre l'Etat (48%) et la Région (52%), pour financer des investissements "autour de six enjeux majeurs pour la Bretagne : sa géographie péninsulaire, le renforcement de son développement économique et social, sa dimension maritime, la préservation de l’équilibre territorial, les transitions écologiques et le maintien de la cohésion sociale", poursuit-on du côté des services du premier ministre. En ajoutant les investissements publics déjà prévus ou contractualisés sur la même période, l'enveloppe atteint les 1,6 millions d'euros, indique Matignon.