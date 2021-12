Jean Castex et Eric Dupond-Moretti à Toulouse jeudi après-midi

Jean Castex et Eric Dupond-Moretti ensemble en Bretagne en octobre dernier.

Jean Castex inaugurera d’abord jeudi en milieu d'après-midi la nouvelle Cour administrative d’appel installée sur l’ancien site du rectorat de l’académie de Toulouse. Composée de 21 magistrats, elle va permettre de décharger les cours de Bordeaux et de Marseille et de rapprocher encore davantage les citoyens de ce service public essentiel. Elle jugera en appel les jugements des tribunaux administratifs de Toulouse, Montpellier et Nîmes.

Le Premier ministre et Eric Dupond-Moretti participeront ensuite en fin d'après-midi à l’université Toulouse-Capitole, à un débat organisé dans le cadre des Etats généraux de la Justice, et échangeront avec des citoyens, des élus, des étudiants et des professionnels du droit.