Jean Castex et Julien Denormandie sont en Creuse ce samedi 6 mars. Le Premier ministre et le ministre de l'agriculture vont passer la matinée dans notre département. Leur visite a démarré au GAEC des Mazières à Saint-Eloi. L'exploitation compte 150 vaches et veaux de race Limousine et Charolaise.

Le Premier ministre et le ministre de l'agriculture ont visité l'exploitation. Ils ont discuté avec les éleveurs et dégusté des produits creusois. Interpellé par le chef du restaurant "L'Influence" à La Chapelle-Taillefer, sur la réouverture de leurs établissements, Jean Castex joue la prudence. "Il n'y aurait pas ces variants, je ne tiendrais pas le même discours".

Nouvelle étape à La Celmar

Le deuxième temps du déplacement du Premier ministre et du ministre de l'agriculture en Creuse, c'est la visite de la coopérative agricole La Celmar à La Souterraine. Les deux hommes vont découvrir le tout nouveau centre d'allotement où chaque semaine transitent 450 animaux avant leur départ pour l'export ou l'abattoir.

Le Premier ministre, Jean Castex arrive à La Celmar à La Souterraine © Radio France - Benjamin Billot

Dernier temps fort de cette visite ministérielle, le Premier ministre et le ministre de l'agriculture vont tenir une table ronde avec des représentants de la profession agricole creusoise.