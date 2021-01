Le Premier ministre Jean Castex et le ministre de la Santé Olivier Véran visiteront le l'hôpital de Metz-Mercy ce jeudi, avant de nouvelles annonces sur la situation épidémique et les mesures de restriction en vigueur.

Coronavirus : Jean Castex et Olivier Véran à Metz ce jeudi

Le Premier ministre Jean Castex et le ministre de la Santé Olivier Véran seront en déplacement jeudi matin à l'hôpital de Metz-Mercy.

Ils devraient y faire un point sur la campagne de vaccination, qui a débuté en Moselle le lundi 4 janvier dernier. Metz et le Grand Est figurent parmi les régions où le virus circule le plus activement actuellement. La gouvernement a d'ailleurs décidé d'y orienter en priorité, comme en Auvergne Rhône-Alpes et PACA, les premières doses du vaccin du laboratoire Moderna.

Le CHR Metz-Thionville est l'un des établissements hospitaliers désignés comme site de coordination et de distribution des vaccins contre le Covid-19.

Jean Castex et Olivier Véran, qui donneront jeudi en fin d'après-midi une nouvelle conférence de presse sur la situation épidémique en France, devraient être accompagnés d'Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée chargée de l'Industrie. Celle-ci est annoncée dans l'après-midi à Hambach, sur le site de l'ex-usine Smart, désormais propriété du britannique Inéos.