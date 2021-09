Jean Castex et plusieurs ministres en visite dans la Manche vendredi

Matignon annonce ce jeudi matin la visite demain du Premier ministre Jean Castex dans la Manche. Une visite prévue pour marquer le 2e anniversaire du Grenelle des violences faites aux femmes. Dans ce cadre, et d'après nos informations, le Premier ministre devrait se rendre à Coutances, où plusieurs dispositifs ont été mis en place ces derniers mois par le parquet, pour lutter contre les violences intrafamiliales.

Jean Castex devrait, dans un second temps, se rendre à Saint-Lô où il devrait présider un conseil interministériel en présence de plusieurs ministres. Toujours d'après nos informations, le Garde des Sceaux, Eric Dupont-Moretti et la ministre déléguée chargée de l'Egalité entre les femmes et les hommes, Elizabeth Moreno devraient être présents.