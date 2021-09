Jean Castex et plusieurs ministres seront dans l'Yonne le 24 septembre.

C'est probablement l'évènement de l'année à Villevallier, près de Joigny. La commune accueille le congrès national des maires ruraux de France du 24 au 26 septembre.

Comité interministériel

On apprend ce mercredi que Jean Castex sera présent, vendredi, à l'ouverture du congrès. L'association des maires ruraux de France (AMRF) précise par ailleurs que plusieurs membres du gouvernement seront présents. Un comité interministériel dédié à la ruralité est annoncé. On annonce aussi la présence de l'Icaunais Jean-Baptiste Lemoyne, Secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, chargé du Tourisme, des Français de l'étranger et de la Francophonie, de Joël Giraud, Secrétaire d’Etat à la ruralité et d'Elisabeth Moréno, déléguée auprès du Premier ministre, chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l'Egalité des chances.

La santé, les femmes, l'anniversaire

Le rendez-vous débutera vendredi matin à 10h30. Dans l'après-midi, une conférence sur l'accès aux soins en milieu rural est prévue. Le lendemain, les participants échangeront autour du thème principal de ce congrès : "la femme, la commune et la République". Ce congrès sera aussi l'occasion de fêter les 50 ans de l'association des maires ruraux de France (AMEF), créée en 1971 pour promouvoir et défendre la commune et la ruralité.