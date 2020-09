Jean Castex ne viendra pas à Amiens vendredi

Le premier ministre Jean Castex qui doit se faire tester à la Covid 19 ce mardi soir et samedi ne viendra pas à Amiens vendredi pour les Journées parlementaires de la République en Marche

Le Premier ministre Jean Castex et la ministre de la Transition écologique Barbara Pompili à Boves dans la Somme, 22 août 2020.

Jean Castex, le premier ministre, doit se faire tester à la Covid 19 ce mardi soir et également samedi, 7 jours après être monté dans la voiture de direction du Tour de France aux côtés de Christian Prudhomme. Le directeur du Tour a été testé positif au coronavirus. Jean Castex devait participer avec une partie du gouvernement à une réunion de rentrée à Mégacité à Amiens à l'occasion des journées parlementaires de La République en Marche . Il tiendra finalement son discours en visioconférence.

Les journées parlementaires de la République en Marche débutent jeudi à Lamotte-Brebière près d'Amiens avec l'élection du nouveau président de groupe à l'Assemblée Nationale . Vendredi c'est l'ensemble du gouvernement qui devait être présent à Mégacité. Samedi et dimanche, les élus LREM des Hauts de France et de la Somme doivent se retrouver pour aborder des sujets plus locaux.