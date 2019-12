VIDEO - Municipales à Prades: Jean Castex officiellement candidat pour un troisième mandat

Prades, France

Maire depuis 2008, Jean Castex est désormais en lice pour poursuivre l'aventure jusqu'en 2026. Invité de l'émission "Droit d'Inventaire" ce lundi matin sur France Bleu Roussillon, Jean Castex a confirmé qu'il serait candidat aux municipales en mars prochain.

"Ça demande beaucoup de réflexion, y compris personnelle et familiale" a reconnu Jean Castex. "Mais je pense que je peux encore apporter. Il y a un certain nombre de projets qui n'ont pas été menés à leurs termes. Et puis je le dis clairement : c'est une fonction qui me passionne."

