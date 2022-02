Lourdes est une "ville symbole" de l'action de l'État pour relancer le tourisme, déclare Jean Castex

"Lourdes est une ville symbole", a déclaré Jean Castex, en déplacement dans les Hautes-Pyrénées ce 17 février. Le Premier ministre a détaillé le Plan d'avenir pour Lourdes de 100 millions d'euros pour redynamiser la ville et renforcer son attractivité touristique.

"Sommes ici dans une ville symbole qui a contribué, qui contribue toujours à la renommée, à l'attractivité internationale de la France", a déclaré Jean Castex à Lourdes ce jeudi 17 février. Le Premier ministre était en déplacement dans les Hautes-Pyrénées, en compagnie du ministre délégué au tourisme Jean-Baptiste Lemoyne. Jean Castex a détaillé le Plan d'avenir pour Lourdes, évoqué en juillet dernier par Emmanuel Macron en visite à Lourdes. Ce plan prévoit une centaine d'actions pour redynamiser ce pôle touristique de la Bigorre et haut lieu mondial de religiosité, très touché par la crise sanitaire du Covid-19 et les restrictions qui en ont découlé. Une enveloppe de plus de 100 millions d'euros est déjà prévue pour 24 actions prioritaires, qui seront mises en œuvre dès les annonces de ce jeudi. L'Etat contribue à ce budget à hauteur de 38 millions d'euros.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Déjà 176 millions d'euros en 2020 et 2021 pour sauver Lourdes

"Nous sommes ici dans une ville symbole qui a contribué, qui contribue toujours à la renommée et à l'attractivité internationale de la France, a déclaré Jean Castex depuis le château de Lourdes. Le Premier ministre d'ajouter : "et aussi, il faut bien le dire, une ville symbole de ce qu'ensemble nous voulons faire une ville profondément touchée et impactée par la crise sanitaire". Alors qu'en 2019, Lourdes, place forte du tourisme mondial, a réalisé 2,1 millions de nuités, son activité a chuté de 80% en 2020 et de 90% en 2021.

"Mais l'État a été au rendez-vous" a rappelé Jean Castex, la commune et ses commerces et hôtels ont ainsi bénéficié des aides de l'État à hauteur de 176,6 millions d'euros. Dès 2020, Lourdes s'est dotée d'une "feuille de route territoriale de relance du tourisme lourdais", comprenant la création d'un guichet unique de soutien pour les entreprises et d'un guichet unique social pour les travailleurs saisonniers.

Lourdes 2030

Lancé le 10 septembre 2021, quelques semaines après la visite d'Emmanuel Macron à Lourdes, le Plan d'avenir pour Lourdes prévoit 100 actions. Cinq axes sont dessinés pour sa mise en place : faire de Lourdes le leader du tourisme religieux en France en renouvelant notamment les sites d'accueil et en se tournant vers de nouveaux publics ; rénover la ville et notamment des façades et certains sites emblématiques ; poursuivre l'amélioration de l'accompagnement des travailleurs saisonniers ; améliorer les offres de transport.

à lire aussi Jean Castex à Lourdes : ce que prévoit le plan de sauvetage présenté par le Premier ministre

38 millions d'euros investis par l'État d'ici 2025

Ce plan prévoit cent actions à décliner sur les dix prochaines années, jusqu'à 2030. Une enveloppe de plus de 100 millions d'euros est déjà prévue pour 24 actions prioritaires, qui seront mises en œuvre dès les annonces de ce jeudi. L'Etat contribue à ce budget à hauteur de 38 millions d'euros.