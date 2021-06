Jean Castex soutient les policiers après les violences contre la députée de l'Ariège

Jean Castex a justifié l'action des policiers, ce mercredi 1er juin devant l'Assemblée Nationale, quelques jours après la bousculade à Paris, où la députée de l'Ariège Bénédicte Taurine a été poussée au sol, lors d'un rassemblement d'agriculteurs devant un site de Pôle Emploi.

"Tout incident de cette nature est par définition regrettable", a déclaré dans un premier temps le Premier ministre devant les députés, alors qu'il était interrogé par Jean-Luc Mélenchon. Mais Jean Castex a ensuite insisté sur le caractère illégal de cette occupation, et répété que "nul, ni policier, ni député, n'est au-dessus des lois de la République".

Jean-Luc Mélenchon insiste sur la "liberté d'action" des parlementaires

Lors de la séance des questions au gouvernement ce mardi, le chef de file de La France Insoumise a pris la parole au nom de Bénédicte Taurine qui "se remet des violences délibérées qu'elle a dû subir de la part d'un policier qui l'a jetée à terre, et de ceux qui l'ont ensuite frappé du pied et du poing". Jean-Luc Mélenchon parle "d'une charge lancée sans sommation et sans motif, compte tenu du caractère pacifique de l'action syndicale".

Insistant sur le fait que la "liberté d'action d'un parlementaire dans le cadre de son mandat est première dans la hiérarchie des normes" et que "nul n'a le droit de s'y opposer", le député LFI a demandé au Premier ministre "de mettre le holà publiquement et fermement" face à ces comportements.

Pour Jean Castex, la manifestation était illégale

Après avoir parlé d'"incident regrettable", Jean Castex a répété : "Chacun doit respecter les lois de la République. Nul, ni policier, ni député, n'est au-dessus des lois de la République". Il a rappelé que "la manifestation à laquelle a participé madame la députée, en tout cas pour sa partie sur la voie publique, n'avait fait l'objet d'aucune déclaration, qu'elle a donné lieu à une occupation totalement illégale des locaux de Pôle emploi".

Nul, ni policier, ni député, n'est au-dessus des lois de la République

Loin de condamner l'action des policiers, le Premier ministre a déclaré que cette évacuation par les forces de l'ordre s'est faite "dans les formes prévues par la loi". Jean Castex appelle au respect des règles, "il faut tous donner l'exemple et ramener le calme". Il indique aussi avoir répondu aux interrogations émises par le président l'Assemblée nationale et souligne que "le procureur de la république s'est immédiatement saisi des faits en question". Le parquet de Paris a effectivement ouvert une enquête, quelques heures après les faits.