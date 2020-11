Jean Castex sera dans une école de Conflans-Sainte-Honorine lundi pour la rentrée et l'hommage à Samuel Paty

Le Premier ministre, Jean Castex, et le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, seront à Conflans-Sainte-Honorine, lundi 2 novembre, pour la rentrée scolaire afin de participer à l’hommage rendu en mémoire de Samuel Paty, assassiné le 16 octobre.

Les deux membres du gouvernement s'entretiendront dans un premier temps avec la communauté éducative du collège du Bois d’Aulne, où enseignait le professeur. Les élèves de cet établissement ne seront pas présents puisque leur rentrée a été décalée à mardi.

Dans un second temps, le Premier ministre se rendra à l’école primaire le Clos d’en Haut, située un peu plus loin, afin de dialoguer avec les élèves d’une classe de CM2. La charte de la laïcité, la liberté d’expression et la devise républicaine seront au cœur des échanges. C'est également dans cette école primaire que Jean Castex participera à la minute de silence en hommage à Samuel Paty organisée dans tous les établissements scolaires de France.

Protocole sanitaire et sécurité

A l'occasion de ce déplacement, le Premier ministre abordera aussi la question sanitaire et sécuritaire. Il s’entretiendra "avec les autorités locales et académiques sur la mise en place du nouveau protocole sanitaire dans les écoles et sur le renforcement de la sécurité aux abords des établissements scolaires suite au passage au niveau « urgence attentat » du plan Vigipirate", ajoute le communiqué de presse de Matignon.