Jean Castex sur France Bleu Provence : ce qu'il faut retenir de l'intervention du Premier ministre

Jean Castex était l'invité de France Bleu Provence ce mardi matin à 7h15 à l'occasion de son déplacement à Marseille entamé ce lundi. Le Premier ministre a répondu aux questions sur la grève des éboueurs à Marseille, sur le suivi du plan "Marseille en grand" annoncé début septembre par Emmanuel Macron ou encore sur la situation sanitaire du pays.

L'aide que l'État va apporter à Marseille, annoncée début septembre par le président de la République, notamment pour rénover une partie des 472 écoles de la ville, n'est pas remise en cause assure Jean Castex. Sur cette question des écoles, ce mardi, "nous allons signer un protocole ambitieux avec le maire de Marseille qui sera conforme à ce qu'a annoncé le chef de l'État et conforme à l'intérêt des enfants de Marseille" a précisé le Premier ministre.

La grève des éboueurs à Marseille

La grève des éboueurs à Marseille est un sujet qui peut avoir une portée nationale reconnait le Premier ministre "puisqu'en effet, nous demandons dans l'ensemble des collectivités publiques que les 35 heures, c'est-à-dire 1.607 heures par an, soient appliqués. Ce conflit, il y en a d'autres ailleurs, résulte de la volonté très claire que les dispositions de la loi soient appliquées". Jean Castex rappelle que la loi dit qu'il peut y avoir des exceptions très précises quand on a à faire à des métiers pénibles, des travaux de nuit etc.

Le Premier ministre constate que l'autorité locale, la Métropole a négocié avec les syndicats concernés et semble avoir conclu un accord (15% de temps de travail en moins), "il s'agit de regarder par rapport aux pratiques habituelles si c'est conforme au texte mais il est souhaitable que nous en sortions" du conflit. Mais Jean Castex rappelle que "la loi n'est pas négociable".

"Nous demandons dans l'ensemble des collectivités publiques que les 35 heures, c'est-à-dire 1.607 heures par an, soient appliqués."

Le fonctionnement de la Métropole

Le président de la République s'est engagé à apporter de l'aide à Marseille début septembre avec un plan baptisé "Marseille en grand" d'1,5 milliards d'euros en échange d'un meilleur fonctionnement de la Métropole. Quand on demande au Premier ministre si le compte y est aujourd'hui, il répond : "Nous avons fortement progressé" en rappelant ce qui relève de l'État et ce qui relève des acteurs locaux.

Jean Castex rappelle que l'État va aider Marseille à rattraper son retard sur le plan des transports mais "même si l'État met un peu plus d'argent sur la table, faut-il que la Métropole puisse financer la part principale qui lui incombe, et cela suppose une évolution de sa gouvernance, de ses capacités financières; et là aussi, l'État a une responsabilité puisque pour ce faire, il faut modifier la loi. Nous avons conduit une concertation très approfondie avec tous les élus. Il y a eu des désaccords qui se sont exprimés, mais nous avons rédigé un amendement à un texte de loi qui est en cours d'examen par l'Assemblée nationale dont nous espérons qu'il sera adopté avant la fin de la mandature. Cet amendement "doit permettre à la Métropole d'exercer pleinement sa compétence en matière de transports et de réaliser les infrastructures pour lesquelles nous lui apportant un financement" explique Jean Castex.

Les quartiers nord de Marseille

Jean Castex confirme la priorité affirmée par l'État pour la desserte des quartiers nord de Marseille. "Il faut les sécuriser mais aussi les desservir." Le Premier ministre a indiqué qu'il allait signer ce mardi un protocole avec Martine Vassal, la présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence. "On va créer également un groupement d'intérêt public pour suivre la mise en œuvre des crédits dans lequel nous conditionnons nos crédits à la desserte des quartiers. La président de la Métropole a donné son accord. Après, il va y avoir un certain délai : il faut lancer les études et faire les travaux. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Mais aujourd'hui, c'est un point de départ très important : la desserte des quartiers nord doit être jugée comme prioritaire par la Métropole."

Concernant l'idée d'une réforme du mode de scrutin à la Métropole, que chacun puisse voter pour ses conseillers métropolitains, Jean Castex considère que "la cellule de base c'est la commune, si on crée des conflits de légitimité, cela peut être une forte source de blocage. On le voit parce que cela s'est fait dans d'autres territoires".

Jean Castex a répondu aux questions de David Aussillou en direct ce mardi sur France Bleu Provence

La situation sanitaire

Interrogé sur la rentrée scolaire après les vacances de Noël, le Premier ministre a assuré qu'il faudrait "que la situation sanitaire soit catastrophique pour fermer les écoles" en France à la rentrée, après les vacances de Noël, le 3 janvier, "ce n'est donc pas nos intentions". Jean Castex a par ailleurs indiqué que le taux de reproduction du coronavirus commence à décélérer en France.

Concernant la cinquième vague de Covid-19, le Premier ministre a également déclaré qu'il fallait "se préparer" au déploiement d'Omicron. "La vérité, c'est qu'on ne sait pas exactement encore quand ce variant va se déployer, mais l'expérience nous conduit à dire qu'il faut s'y préparer car finalement les variants finissent toujours pas s'imposer".

"Même si la circulation (d'Omicron) aujourd'hui en France demeure faible, notre devoir c'est d'anticiper sur la base de ce qu'on sait, assure Jean Castex. Les Anglais disent qu'il est beaucoup plus contagieux que Delta, qui lui même était plus contagieux que ses prédécesseurs, mais qu'il n'entraîne pas nécessairement des formes plus graves et qu'il ne résiste pas à la troisième injection".

Jean Castex est à Marseille depuis ce lundi, Jean Castex a fait un point d'étape sur le plan Marseille en grand, annoncé début septembre par le président de la République. Une visite également consacrée à la lutte contre la crise sanitaire : le chef du gouvernement s'est rendu au centre de vaccination du parc Chanot, puis à l'hôpital de la Timone.