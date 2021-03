Pourquoi Jean Castex s'invite sur la plateforme Twitch?

Après François Hollande, Jean Castex se risque à l'interview sur Twitch, par l'intermédiaire de la chaîne de Samuel Etienne, l'animateur de Questions pour un champion. L'interview en direct commence à 18h. Il répondra aux questions des internautes sur cette plateforme de streaming depuis l'appartement du journaliste. Les personnalités politiques tentent une immersion dans les nouveaux modes de communication pour toucher notamment les jeunes. Lundi, l’interview de François Hollande par Samuel Etienne a été largement suivie, avec un pic à 100.000 spectateurs et 650.000 replays.

Je ne prépare aucune question - Samuel Etienne dans le JDD

Comment va se dérouler l'interview de Jean Castex?

"Twitch offre un espace de débat simple d'utilisation, qui permet une démocratie directe" précise ce dimanche Samuel Etienne dans le Journal du Dimanche. Il précise qu'il se fera seulement le relais des internautes, "seulement là pour aller chercher les questions dans le tchat, qui défile très vite, et, si besoin, pour relancer", assure-t-il. Samuel Etienne détaille aussi que "Twitch offre un espace de débat simple d'utilisation, qui permet une démocratie directe. Cet outil a une autre qualité indéniable : le temps. Quand j'ai reçu François Hollande, lundi, j'ai eu 2h30 d'échanges".

Pourquoi Twitch, une plateforme réservée traditionnellement aux gamers?

D'après Médiamétrie, Twitch, site dédié à la diffusion de jeux vidéos, comptait en 2020 cinq millions de visiteurs mensuels en France (+40%), contre 11 millions pour TikTok, ce réseau aux vidéos de 60 secondes maximum, qui a vu son nombre d'utilisateurs exploser (+273%). Twitch est essentiellement utilisé par les jeunes qui boudent les médias traditionnels. Pour les politiques, aller sur Twitch, c'est toucher un nouveau public comme a essayé de le faire Emmanuel Macron avec les youtubeurs McFly et Carlito avec la chanson sur les gestes barrières. Mais tous les spécialistes l'assurent, il y a un risque à s'aventurer sur ces médias "sans filtre", avec des questions plus directes. Par ailleurs, sur la forme, Antoine Bayet, responsable des éditions numériques à l'Ina, l'a expliqué à l'AFP. Pour lui, il faut trouver la bonne note pour intéresser ce public jeune mais pas naïf. "On ne peut pas débarquer avec un ton professoral, ou au contraire être faussement copains, il faut être plus subtil". Dans l'entourage du Premier ministre, on précise que Jean Castex veut "faire de la pédagogie".