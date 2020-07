Jean Castex va "discuter avec les autorités espagnoles" d'une éventuelle fermeture de la frontière

Ça aurait pu être l'occasion de parler un peu d'autre chose que de l'épidémie de Covid-19 et de s'offrir un bain de foule dans sa ville de Prades, mais l'actualité est venue bouleverser la venue Jean Castex dans les Pyrénées-Orientales.

Venu présider le conseil municipal qui a désigné Yves Delcor comme son successeur à la tête de la mairie de la capitale du Conflent, le premier ministre a été interrogé, pendant sa déambulation sur le marché de la ville, sur la situation en Catalogne, et notamment sur l'opportunité de fermer ou non la frontière. "Nous surveillons ça de très près", a indiqué Jean Castex. "C'est un vrai sujet dont il faut que nous discutions avec les autorités espagnoles. Vous pouvez me faire confiance pour suivre ça de très près".

Une déclaration qui intervient au lendemain de la décision des autorités catalanes de demander aux quatre millions d'habitants de l'agglomération de Barcelone de rester chez eux, face à un quasi triplement en une semaine du nombre de cas. C'est "la dernière chance" pour éviter des mesures plus strictes, a averti Meritxell Budo, la porte-parole du gouvernement catalan.

Les autorités ont aussi annoncé la fermeture des cinémas, théâtres et discothèques, l'interdiction des réunions de plus de dix personnes et des visites dans les maisons de retraite, la limitation de la capacité d'accueil à 50% dans les bars et les restaurants.

Après la matinée à Prades, Jean Castex était attendu ce samedi après-midi sur la plate-forme ferroviaire du Boulou, afin d'y évoquer le soutien de l'Etat au développement du fret ferroviaire, et ensuite à Gruissan pour des sujets environnementaux

Mais face à l'ampleur des dégâts subis par la cathédrale de Nantes après un incendie vraisemblablement criminel, les deux rendez-vous ont été annulés, le chef du gouvernement ayant décidé d'aller "témoigner de sa solidarité aux Nantais".