Drancy, France

Jean-Christophe Lagarde refuse-t-il de lâcher sa mairie? C'est ce que pense Hacène Chibane, conseiller municipal d'opposition à Drancy, en Seine-Saint-Denis, dont le député et patron de l'UDI était le maire jusqu'en septembre dernier. Frappé par la loi sur le non-cumul des mandats, il a laissé son poste en mairie. Son épouse, Aude Lagarde, a été élue maire de la ville, Jean-Christophe Lagarde demeurant simple conseiller municipal. Depuis, l'opposition estime qu'il garde la plupart des pouvoirs décisionnaires et Hacène Chibane assure avoir déposé plainte pour "ursurpation de fonction" et "abus de pouvoir" au parquet de Bobigny, le 28 mars dernier.

Dans un mail, le député donne une consigne sur le sort d'un employé municipal

Il brandit un échange de courriers électroniques, arrivé par erreur sur la boite mail d'un employé municipal, Mostapha Sabil. Au départ de cet échange, le DRH de la ville de Drancy demande conseil à la maire et au député sur le sort de cet employé. Seul le député répond et donne des consignes à suivre sur le sort de cet élu.

"On voit bien dans le mail que c'est lui qui décide et que les autres obtempèrent : Madame Lagarde est en copie et ne bronche pas, ne donne pas son avis" estime Mostapha Sabil, qui a transmis les courriers au syndicat CGT. "Il a la mainmise sur la ville (...) on a la preuve évidente que la maire n'a aucun poids dans l'affaire" ajoute Hacène Chibane.

"Je suis conseiller municipal et donne mon avis, comme d'autres élus" - Jean-Christophe Lagarde

Des "âneries" répond Jean-Christophe Lagarde, dans un SMS. "Je suis conseiller municipal et donne mon avis, comme d'autres élus, quand on me le demande" ajoute le député, qui estime que "les magistrats vont bien se marrer". Il assure qu'Hacène Chibane lui "fait procès sur procès et en perd 90%".

ECOUTER - Un conseiller municipal d'opposition de Drancy assure avoir déposé plainte contre Jean-Christophe Lagarde Copier

"Je prends et signe toutes les décisions" assure Aude Lagarde

"Je reste la seule et unique maire de la ville, je prends et signe toutes les décisions" répond de son côté, la maire de Drancy, Aude Lagarde, ajoutant :"qu'est ce qui interdit au maire que je suis d'avoir un conseil éclairé?"

Elle ajoute que c'est elle qui a demandé à ce que Jean-Christophe Lagarde et le directeur général des services soient consultés sur ce dossier et qu'elle prend la décision. Elle nous explique consulter parfois son époux, mais "pas plus que n'importe quel autre".