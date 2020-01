Jean Claude Borel-Garin, ancien chef du RAID, rejoint Emilie Chalas

Grenoble, France

"Tous seront en position de siéger au conseil municipal" a déclaré la candidate LREM . A condition de gagner l'élection, évidemment.

Il y a les deux anciens candidats à l'investiture:

- Olivier Six, chef d'entreprise, 44 ans, président de la commission "industrie" de la CCI de Grenoble. Son rôle n'est pas précisé. Pas plus que les autres. Mais on s'attend à le voir jouer un rôle important pour le développement économique, et, notamment, à la Métropole qui est la structure compétente sur cette question.

- Cécile Prost, dirigeante d'entreprise, présidente des commerçants des Antiquaires, 52 ans, féministe.

Il y a 2 ou 3 surprises de taille:

Notamment, Denis Roux, actuel maire de Noyarey dans la banlieue nord de Grenoble et donc actuel conseiller à la métropole, et président du groupe de centre-droit à la métropole.

Jean Claude Borel-Garin, un grenoblois qui fût le patron du RAID .. et l'ancien chef de la police nationale a Grenoble. Depuis qu'il est a la retraite, il est devenu aussi un spécialiste des transports en commun. Jean Claude Borel-Garin dit avoir été sollicité par tous les autres candidats: Eric Piolle, Olivier Noblecourt et, même, indirectement par Alain Carignon, il y a 18 mois.

Des citoyens d'assocations:

- Guy Waltisperger, 36 ans, militants de quartiers, écologiste

- Denise Koubi, 44 ans, intervient auprès des personnes à la rue

- Violaine Frappat, 47 ans, médecin, sensible à l'insertion

- Tayeb Boukenoud, 52 ans, DG du Secours Populaire

- Delphine Bens, 44 ans, triathlète

- Frank Benhamou, 57 ans, avocat, membre de la LICRA

- Louisa Ben Fakir, 44 ans, association "Maraudeurs de la Miséricorde", employé du CCAS

- Sandra Beltras, 39 ans, association culturelle

Il y aussi d'anciens adjoints de Michel Destot

- Serge Nocodie, parti radical, ancien président de la Compagnie de Chauffage. 67 ans.

- Marie-Claire Nepi, 68 ans. Retraitée.

- Gerald Dulac, un des fondateur de GO-Citoyenneté, ex vice-président de la Métropole chargé de l'économie

et aussi, Jeanne Jordanov, chercheuse au CNRS, 70 ans, qui était N°2 de la liste socialiste de Jérome Safar en 2014. Elle vient de passer 6 ans dans l'opposition à Eric Piolle.

- Frank Trouilloud, 57 ans, ex directeur de la communication de Michel Destot.

2 étudiantes en Sciences Politiques:

Abdissalem Barre-Lafay, 21 ans et Laura Mery, 20 ans