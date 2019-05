Jean-Claude Boulard ex-maire du Mans aura un musée à son nom

Le musée d'Archéologie et d'Histoire du Mans (Sarthe) va prendre le nom de "Musée Jean-Claude Boulard – Carré Plantagenêt". Une volonté du maire actuel Stéphane Le Foll et après consultations des habitants et de la famille du maire décédé le 31 mai 2018.