Jean Claude Gaudin en visite sur le marché de noël de Marseille

Accompagné du préfet de police des Bouches-du-Rhône, le maire de Marseille s'est rendu ce jeudi sur le marché de noël de Marseille, situé sur le vieux port. 3 jours après l'attaque de Berlin, le maire de Marseille est venu constater le dispositif de sécurité et rassurer les commerçants

3 jours après l'attaque de ce camion fou sur le marché de noël de Berlin, le maire de Marseille et le préfet de police sont venus constater le dispositif de sécurité mis en place sur le marché de noël de Marseille.

Le préfet de police Laurent Nunez a expliqué que dispositif mis en place sur ce marché est antérieur à l'attaque de Berlin.

Dès le mois de novembre, toute une série de mesures ont été déployées pour sécuriser le marché et empêcher toute intrusion de véhicules. Des plots, des murs de béton mais également beaucoup de policiers municipaux et nationaux, des militaires et des CRS