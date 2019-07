Jean-Claude Gaudin est "content" pour Bernard Tapie et sa famille

Marseille, France

Il le reconnaît, Bernard Tapie n'a pas toujours été son ami, politique surtout, mais le maire de Marseille a déjà oublié les querelles avec son adversaire. Il sait que dans sa ville Bernard Tapie est très apprécié alors à son tour lui aussi se dit "content" que l'ancien patron de l'OM soit relaxé dans l'affaire de l'arbitrage du Crédit Lyonnais à 403 millions.

"On a dit énormément de choses contre Bernard Tapie qui me choquaient toujours, il est clair que je me réjouis aujourd'hui pour lui et pour sa famille. Je suis content." - Jean-Claude Gaudin

La relation entre le maire de Marseille et l'ancien patron de l'OM n'a pas toujours été un long fleuve tranquille. Mais Jean-Claude Gaudin n'y pense plus et ne souhaite plus que du bien à Bernard Tapie.