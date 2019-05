Jean-Claude Gaudin et Hubert Falco placés sous le statut de témoin assisté

Le maires Les Républicains de Marseille et de Toulon et anciens sénateurs Jean-Claude Gaudin et Hubert Falco ont été placés fin avril sous le statut de témoin assisté pour "recel de détournement de fonds publics" dans l'enquête sur les "ristournes" du groupe UMP au Sénat.