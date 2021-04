Jean-Claude Gaudin : "La nuit je me réveille et je crois que je suis toujours en responsabilités"

L'ancien maire de Marseille revient sur ses 50 ans de vie politique. Élu à quatre reprises à la mairie de Marseille, Jean-Claude Gaudin est redevenu un citoyen presque comme les autres. Il partage ses journées entre sa maison natale dans le quartier de Mazargues et sa villa de Saint-Zacharie dans le Var.

Pendant des années alors qu'il était encore à la tête de la deuxième ville de France, l'ancien vice président du Sénat craignait de se retrouver à l'écart de la vie politique. "Je le supporte mieux que ce que j'avais prévu, raconte Jean-Claude Gaudin. Cependant, il m'arrive de me réveiller dans la nuit et de croire que je suis toujours en responsabilités. Et qu'il peut arriver un drame dans cette ville de 870.000 habitants.

Les huit morts de la rue d'Aubagne le hantent

Le drame, il est arrivé à la fin de son dernier mandat : l'effondrement de deux immeubles vétustes de la rue d'Aubagne, le 5 novembre 2018. Il provoque la mort de huit personnes. À l'époque, la gauche reproche au maire son manque d'empathie pour les victimes et son silence.

Deux ans et demi plus tard, Jean-Claude Gaudin s'explique. "Ces huit morts me hantent en permanence, dit-il. Peut-être, n'ai-je pas fait assez de compassion. Mais je vous dis qu'il ne se passe pas un jour sans que je ne pense à ce drame terrible. J'ai pas eu le temps de parler aux journalistes, ou j'ai pas voulu entrer dans la polémique. Je me suis mis au boulot."

Aujourd'hui à la retraite, l'ancien maire de Marseille reconnait que le téléphone sonne moins souvent. Ce qui lui manque le plus ? "Aller au restaurant, confesse-t-il. Alors j'invite chez moi des anciens adjoints. J'occupe mes journées comme ça et je deviens finalement un téléspectateur assidu devant mon écran de télévision."

Toujours passionné par la politique, Jean-Claude Gaudin aime raconter avoir conseillé à Emmanuel Macron d'être d'abord parlementaire. "Je veux être président de la République" lui a répondu celui qui était encore ministre des Finances de François Hollande.

"La mort j'y pense. J'espère ne pas souffrir beaucoup."

Agé de 81 ans, il a reçu les deux doses du vaccin contre la Covid-19. Et il invite chaque visiteur à bien se laver les mains avec du gel hydroalcoolique. Jean-Claude Gaudin a surtout très peur de se retrouver à l'hôpital après une mauvaise chute à cause son arthrose. "J'espère que j'irai rejoindre Saint Pierre au paradis et qu'on ne me fera pas supporter longtemps le purgatoire, dit-il d'un air grave. Mais oui je pense à la mort parce que j'observe autour de moi que plein d'amis s'en sont allés. Mon tour viendra. J'espère ne pas souffrir beaucoup."

Après la publication de ses mémoires, le plus célèbre des habitants du quartier marseillais de Mazargues jure qu'on n'entendra plus parler de lui. À moins que la justice ne le poursuive pour détournements de fonds publics. Placé en garde à vue pendant 11 heures à la mi-février, Jean-Claude Gaudin n'a pas été mis examen. L'enquête continue et l'ancien maire se dit "persuadé d'être sur écoute téléphonique".

Vidéos tournées par Damien Marsala