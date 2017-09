Jean-Claude Gaudin serait prêt à passer le relais à Bruno Gilles à la tête de la mairie de Marseille

Selon nos confrères du journal La Provence, le maire Les Républicains de Marseille Jean-Claude Gaudin a désigné ses deux successeurs : ce serait Bruno Gilles à la mairie et Martine Vassal à la métropole.

Jean-Claude Gaudin n'aurait pas l'intention d'attendre les municipales de mars 2020 (ou de décembre 2021 en cas de report pour regrouper plusieurs scrutins) pour passer la main à Bruno Gilles, sénateur-maire Les Républicains des 4e et 5e arrondissements de Marseille. Selon La Provence, Bruno Gilles pourrait s'installer sur le fauteuil de maire un an avant les élections.

"Je ne me déroberais pas", Bruno Gilles

Le principal intéressé a réagi ce mercredi matin sur France Bleu Provence : "C'est Jean-Claude Gaudin qui est maître du temps. S'il décidait de ne pas aller jusqu'au bout de son mandat et de me faire cette confiance, bien évidemment, je ne me déroberais pas.

C'est à lui d'officialiser cette décision. Je suis prêt pour cette passation de pouvoir, mais d'abord il faut être élu par ses amis du conseil municipal. Et effectivement, je pourrais me retrouver dans la position de candidat à la succession de Jean-Claude Gaudin comme maire de Marseille".

"Des rumeurs pour l'instant", Martine Vassal

Quand à Martine Vassal, elle serait pressentie pour prendre la tête de la métropole Aix-Marseille-Provence. Invitée ce mercredi matin sur France Bleu Provence, la présidente du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône rappelle qu'elle n'a jamais caché qu'elle est "candidate à la présidence de la métropole à la date des élections en 2020".

Les Marseillais attendent maintenant que Jean-Claude Gaudin se prononce officiellement sur ses intentions, alors que selon Martine Vassal, "ce ne sont pour l'instant que des rumeurs sur sa succession".

Jean-Claude Gaudin sera en direct sur France Bleu Provence dans la matinale de ce vendredi 8 septembre.