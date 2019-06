Jean-Claude Gaudin soutient Martine Vassal qui veut rassembler pour les municipales de 2020

Marseille, France

Il ne se représentera pas en 2020 mais il compte bien peser dans le débat à propos de sa succession. Jean-Claude Gaudin, l'actuel maire de Marseille ne cache plus ses préférences. Invité sur France Bleu Provence ce mercredi matin, il dit soutenir la démarche de Martine Vassal qui veut rassembler "de la droite, du centre et de La République en Marche".

Je rencontre énormément de marseillaises et marseillais qui m'ont dit approuver et soutenir la volonté de rassemblement et d'unité que Martine Vassal a développée ces jours-ci. C'est une chose indispensable - Jean-Claude Gaudin

Pour autant le maire de Marseille, ne sait pas, dit-il quand Martine Vassal pourrait déclarer sa candidature mais elle a "beaucoup de qualités". Ne cherchez donc plus qui est sa préférée. Il envoie ainsi un message à ceux qui à droite pourraient être aussi intéressés pour se présenter.

Ce que je souhaite c'est que le parti Les Républicains ne se déchire pas. Il s'est déjà déchiré au niveau national, ce qui affaiblit notre formation politique. Je souhaite aussi, tant que je le peux, c'est jouer le rôle de rassembleur.

Et à propos de Bruno Gilles, sénateur LR et président de la Fédération des Bouches-du-Rhône qui pourrait également se lancer dans la course ? Le maire de Marseille est direct "Quand on est le chef il faut parfois faire des sacrifices. Moi aussi j'en ai fait plusieurs fois au fil des années".

On n'est pas dans le "tout-à-l'égo"

Après quatre mandats donc Jean-Claude Gaudin va quitter la tête de la ville et sans doute la politique car il assure qu'il ne sera sur aucune liste.

Je ne serai pas candidat dans un poste éligible, si je peux rendre service je verrais ce que je ferais mais je ne suis plus candidat pour rentrer au conseil municipal et à la métropole.

Alors que va faire le maire de sa retraite d'élu ? Il assure ne pas savoir mais il n'est "pas fatigué" dit-il et que jusqu'au bout il défendra sa ville. Jean-Claude Gaudin qui par ailleurs devrait sortir un livre.