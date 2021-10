Jean-Claude Leblois, président du Département de Haute-Vienne, pas hostile à "renationaliser le RSA"

Un grand volet social en débat ce jeudi en séance plénière au Conseil départemental de Haute-Vienne. Au menu des discussions, les dépenses sociales, et notamment celles du RSA. A ce sujet, Jean-Claude Leblois, le président du Département de Haute-Vienne, attend que l'Etat tienne enfin ses promesses.

"Le RSA explose, le RSA flambe, et je ne vois pas l'arrêt de cette évolution" a dit Jean-Claude Leblois, invité de France Bleu Limousin ce jeudi matin, "avec une augmentation de plus de 7% de bénéficiaires entre entre 2020 et 2021, ce qui entraîne des dépenses supplémentaires pour le département de la Haute-Vienne, près de 10 millions d'euros de plus en 5 ans", à près de 62 millions d'euros, "et la compensation de l'Etat est restée la même" a déploré le président de l'exécutif haut-viennois.

Faut-il renationaliser le Revenu de Solidarité Active ?

Et c'est bien le problème, la part de l'Etat ne bouge pas, autour de 29 millions d'euros. "C'est difficilement tenable" a reconnu Jean-Claude Leblois. Faut-il que l'Etat reprenne le RSA à sa charge, comme il l'expérimente dans quelques départements ? "Je souhaite d'abord que l'Etat tienne ses engagements, et qu'il compense comme il l'avait annoncé" a répondu Jean-Claude Leblois.

"_Et si l'Etat ne veut pas compenser,_la renationalisation du RSA est peut-être la solution" a indiqué le président du Conseil Départemental de Haute-Vienne, "pour pouvoir être maître du jeu et ne pas être devant le fait accompli des charges que l'on a à supporter" a-t-il conclu.