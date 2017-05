Législatives : Jean-David Ciot (PS) déçu de ne pas avoir été retenu par La République En Marche

Invité de France Bleu Provence ce mardi, le numéro 1 du Parti socialiste dans les Bouches-du-Rhône regrette de ne pas avoir eu d'explication à son "offre de services" à Emmanuel Macron.

France Bleu Provence - Quel est l'état du Parti socialiste après la présidentielle ?

Jean-David Ciot - Le PS est dans un état compliqué : on a fait un choix que je n'ai pas partagé, de ne pas défendre la politique menée pendant cinq ans. On a choisi de rentrer en contestation avec un candidat issu des frondeurs (Benoît Hamon). Et aujourd'hui, on est laminés puisque les gens ont préféré Jean-Luc Mélenchon. Sur la question de la contestation, moi j'ai toujours dit que le parti socialiste ne devait pas devenir un parti de contestation.

Aujourd'hui Emmanuel Macron propose de dépasser les clivages politiques et je trouve que c'est plus intelligent. J'ai toujours dit que je suis compatible et volontaire pour participer à cela et je le ferai.

Ça va finalement un peu trop vite pour les partis traditionnels, PS mais aussi LR ?

Oui, nos concitoyens ont envoyé des messages en disant : "On veut du renouvellement et en particulier des pratiques politiques. On en a marre des clivages politiques". Il faut travailler dans l’intérêt du pays et c'est ce qu'indique Emmanuel Macron et moi je crois qu'il faut suivre ce chemin.

Est-ce que le mouvement En Marche vous a expliqué pourquoi votre candidature aux législatives n'a pas été retenue ?

Non, et je le regrette. IL n' y a pas eu d'explication, je n'ai pas eu le droit à l'entretien, peut-être parce que l'on me connait. J'estimais qu'il fallait un député qui, à la fois, a fait le boulot sur le terrain, et qui connaisse les dossiers à Paris. Mais ça ne m'empêchera pas, si je suis élu, d'annoncer clairement que je rentrerai dans une majorité avec Emmanuel Macron pour réformer ce pays, pour porter ces réformes qui sont nécessaires.

Marie-Arlette Carlotti renonce à défendre sa candidature dans la 5e circonscription. Elle vous a expliqué pourquoi ?

On en a discuté, et elle voit bien que la fracture politique dans le centre de Marseille est extrêmement compliquée, elle souhaitait elle aussi accompagner Emmanuel Macron dans une majorité de progrès, elle n'a pas été retenue non plus. Elle a estimé que ce combat était peut être pour elle le combat de trop.