Jean-Francis Treffel futur préfet de l'Allier, Marie-Françoise Lecaillon nommée dans le Gard

Marie-Françoise Lecaillon était en poste dans le Bourbonnais depuis un peu plus de trois ans. Elle va prendre la direction du Gard. Son successeur arrive de Mayenne.

Nommée le 8 décembre 2017 dans l'Allier, Marie-Françoise Lecaillon faisait figure "d'ancienne" dans le paysage préfectoral auvergnat. Serge Castel est arrivé en février 2020 dans le Cantal, Philippe Chopin le 24 août dans le Puy-de-Dôme et Eric Etienne une semaine plus tard en Haute-Loire.

Dans du décret à paraître au Journal officiel, cette nouvelle valse préfectorale a été annoncée ce mercredi matin en conseil des ministres. Première femme nommée préfète de l'Allier, Marie-Françoise Lecaillon, 61 ans, devrait prendre ses fonctions le 8 mars prochain à Nîmes.

C'est Jean-Francis Treffel qui va lui succéder. Marié et père d'une fille, il était préfet de la Mayenne depuis janvier 2019. Un bail marqué notamment par la gestion de l'épidémie de Covid-19 et notamment en juillet 2020, lorsque la Mayenne était au centre des préoccupations des autorités sanitaires, comme l'indique nos confrères de France Bleu Mayenne. Avant d'officier à Laval, Jean-Francis Treffel, qui fêtera prochainement ses 66 ans, était en poste à Wallis et Futuna ! Pas vraiment le même climat qu'à Laval.