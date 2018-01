Jean-François Copé, maire LR de Meaux, était en direct sur France Bleu Paris à 8h15. Il a développé son idée de Métropole du Grand Roissy qui relierait Roissy à Meaux et regrouperait 500.000 habitants.

Meaux, France

Pour Jean-François Copé, "il y a un sujet très préoccupant c'est que, tel qu'il existe aujourd'hui, le Grand Paris ne couvre que la petite couronne c'est à dire sept millions d'habitants sur douze millions en Ile-de-France. Il y a donc toute la grande couronne donc cinq millions d'habitants qui sont aujourd'hui complètement hors-jeu. Donc il faut qu'on trouve, nous en grande couronne, des solutions".

"Moi j'ai proposé... une idée qui est de _faire une métropole qui rejoindrait Roissy à Meaux_. Il y a un quart d'heure, vingt minutes de route pas plus, et il y a 500 mille habitants qui, si on n'y prend pas garde, vont être complètement hors-jeu du Grand Paris".

"Si nous faisons une grande métropole dans laquelle nous mettons en commun nos actions pour développer nos zones économiques pour faire du logement, du transport, de la sécurité, eh bien on apporte une réponse là où les autres amènent plutôt des problèmes".

Jean-François Copé propose "une grande intercommunalité". Selon lui "l'avenir de notre territoire ce sera des régions et de grandes intercommunalités qui regrouperont des villes et des villages qui travailleront la main dans la main. Je pense que cette idée permettra à l'Etat d'avoir des interlocuteurs solides".

"L'idée d'une métropole qui irait de Roissy à Meaux, c'est des budgets, de la volonté politique, de l'organisation, c'est ça qu'on a besoin. J'apporte une solution plutôt que de rajouter des problèmes".

Jean-François Copé affirme avoir rencontré Emmanuel Macron et Edouard Philippe pour leur exposer son idée. Ils ont eu "un regard bienveillant sur cette idée" dit-il.