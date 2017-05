Jean-François Fountaine : « Le défi d’Emmanuel Macron, redonner de l’espérance »

Invité en direct sur France Bleu La Rochelle ce lundi matin, le maire de La Rochelle, soutien d’Emmanuel Macron, s’est dit « soulagé » mais aussi heureux. Pour Jean-François Fountaine, le président élu a « toutes les qualités pour pouvoir réussir » ce qu’il a promis, et « redonner de l’espoir »,

« Soulagé d’abord ». Avant d’exprimer sa joie ce lundi matin, Jean-François Fountaine a rappelé en direct sur France Bleu La Rochelle « les douches froides aux Etats-Unis » avec l'élection de Donald Trump. Le maire de La Rochelle, soutien d’Emmanuel Macron, se dit donc « soulagé et heureux pour notre pays ».

A La Rochelle, Emmanuel Macron réunit presque 80% des suffrages. Mais avec un peu plus de 20% Marine Le Pen établit un nouveau record pour l’extrême-droite. Le FN qui réalise ses meilleurs scores dans les quartiers populaires. « On voit bien l’adéquation entre ce vote et des gens en grande difficulté » souligne Jean-François Fountaine, qui décrit la « double image de La Rochelle : « La Rochelle qui brille et où le Front national fait des scores très bas, et des quartiers sur lesquels nous devons faire des efforts importants. » Le maire place dans ces quartiers « le défi d’Emmanuel Macron : remettre de l’espérance. Donner de l’espoir aux jeunes, leur dire qu’ils vont avoir une vie intéressante. Et cela, il a toutes les qualités pour pouvoir le réussir. »

"Le double visage de La Rochelle"

Pour le maire de La Rochelle, Macron « va bénéficier du caractère raisonnable de ses promesses. » Une clé sera la réaction des syndicats à la nouvelle réforme du droit du travail, réforme importante pour Jean-François Fountaine qui a été entrepreneur, « afin qu’il y ait plus de souplesse, pour que les associations, les PME puissent recruter. »

Quelle majorité présidentielle pour Emmanuel Macron ? Jean-François Fountaine espère le ralliement d’une partie du PS, « ceux qui ont assumé les responsabilités du pouvoir et qui sont prêts à l’accompagner », et d’une partie de la droite : « Je pense à Alain Juppé. Mais on voit aussi une droite un peu revancharde, emmenée par Laurent Wauquiez, qui dit : il faut le combattre, le forcer à prendre un ministre de cohabitation. Je pense qu’ils se trompent profondément. Oui les gens sont prêts à cohabiter, mais autour d’Emmanuel Macron. »

"Olivier (Falorni) est prêt à faire partie de cette majorité présidentielle"

Le mouvement En marche dévoilera cette semaine ses candidats aux législatives. A La Rochelle, les ambitions ne manquent pas. Le député sortant Olivier Falorni ne souhaite pas adhérer à En marche, mais ne serait pas opposé à son soutien. « Je sais qu’en tout cas, Olivier est prêt à faire partie de cette majorité présidentielle » souligne Jean-François Fountaine qui verrait d’un mauvais œil que le mouvement d’Emmanuel Macron désigne un candidat contre lui : « Quand on a un député de la qualité d’Olivier Falorni, les Rochelais sont prêts à le garder. »