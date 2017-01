Jean-Jacques de Peretti candidat aux élections législatives en Dordogne

Alors que Les Républicains sont réunis en ce moment pour désigner les candidats aux législatives dans les quatre circonscriptions de Dordogne, Jean-Jacques de Peretti annonce sa candidature.

Il ne s'en cache pas. Depuis plusieurs mois, Jean-Jacques de Peretti, le maire de Sarlat veut être député. Et ce alors que "Les Républicains" ont investi Jérôme Peyrat, le maire de La-Roque-Gageac pour représenter le parti lors de l'élection du mois de juin.

"Je souhaite porter la voix des femmes et des hommes qui vivent dans la 4e circonscription." - Jean-Jacques de Peretti

Jean-Jacques de Peretti a fait connaître sa position dans un communiqué envoyé ce matin aux rédactions. "Mon engagement politique est construit sur une valeur essentielle à mes yeux : la fidélité", écrit le maire de Sarlat et membre du conseil d'Etat. "Fidélité à nos principes républicains et à nos valeurs humaines, fidélité aux hommes qui m’ont fait confiance : plus particulièrement à Jacques Chirac et à Alain Juppé ; mais aussi et surtout fidélité au Périgord noir et à ses habitants."

"Je souhaite porter à nouveau, à l’Assemblée nationale, la voix des femmes et des hommes qui vivent dans notre 4ème circonscription de la Dordogne." Jean-Jacques de Peretti ajoute qu'il veut profiter de ce mandat pour défendre la ruralité. "La liberté qui m’anime est ouverte aux entreprises nouvelles pour la France."