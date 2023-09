Jean-Jacques Panunzi : "Pour les nationalistes, l’autonomie c’est l’antichambre de l’indépendance"

5 jours après la venue en Corse du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, et 10 jours avant celle annoncée du Président de la République, Emmanuel Macron, Jean-Jacques Panunzi évoque le processus de discussions engagé avec Paris sur l’avenir institutionnel de l’île. Invité de la rédaction de France Bleu RCFM , il a notamment réagi à la délibération en faveur d'un statut d'autonomie adoptée le 5 juillet 2023, à une large majorité, par l'Assemblée de Corse ; sans les voix du groupe de droite Un Soffiu Novu. Le sénateur de Corse-du-Sud dit contester « la méthode, d’abord ». « Je vois qu’ils ne sont pas prêts à discuter, je dirais, de façon démocratique de l'évolution institutionnelle. J'ai l'impression qu'on veut nous l'imposer et que, pour le moment, on n’a eu encore aucune discussion » dit-il.

Et d’ajouter : « Je remarque qu’aujourd'hui les masques sont en train de tomber et que les nationalistes ont enfin dit aux Corses ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire une autonomie législative sur tous les sujets, sauf le régalien. Et que dans une quinzaine d'années, ils ont introduit une clause de revoyure ».

Pour Jean-Jacques Panunzi, « la véritable volonté des nationalistes, ce n'est pas un pouvoir d'autonomie, comme on trouve dans toutes les îles de la Méditerranée, mais c'est de vouloir se couper de la France et s'aventurer dans les années qui viennent vers un processus d'autodétermination ».

Le sénateur de Corse-du-Sud dit rester « persuadé » que « l'autonomie est l'antichambre de l'indépendance telle qu'elle est demandée par les nationalistes ».

« On nous a expliqué pendant des années que les îles de la Méditerranée étaient le point de référence. Or on apprend aujourd'hui que le point de référence c'est désormais, à travers la délibération qu'ils ont présentée au mois de juillet, la Nouvelle-Calédonie avec qui on ne peut pas dire qu'on partage un destin commun. Et je me pose la question : En 2015, les 40% de Corses qui ont voté pour l'autonomie, qui ont voté nationaliste, ont-ils réellement voté pour le statut calédonien ? ».

Quant à son positionnement, Jean-Jacques Panunzi rappelle être favorable « à la possibilité d'adapter les lois qui permettrait une marge de différentiation visant à déroger à la norme uniforme sans avoir à remettre en cause l'appartenance de la Corse à l'ensemble métropolitain et à l'Union européenne ».

« Pour y parvenir, nous ne sommes pas opposés à inscrire la Corse dans la Constitution pour offrir un socle constitutionnel au pouvoir d'adaptation. Et ensuite la loi organique qui suit précisera les modalités procédurales qui vont inclure une habilitation du Parlement au cas par cas, au gré des demandes émanant de l'Assemblée de Corse et qui devra motiver sa délibération, en besoin de différenciation » poursuit-il.

Au Sénat, majoritairement à droite, Jean-Jacques Panunzi explique discuter souvent avec des sénateurs qui, pour certains, ont « les mêmes problèmes que nous, sur le logement, sur les résidences secondaires, sur l'impossibilité de se loger. D'aucuns, pour le moment, ne demandent l'autonomie pour régler ces problèmes. D'ailleurs il y a des propositions de loi qui vont être faites à la rentrée dans ce sens-là. Plus précisément, j'ai eu à travailler avec Jacqueline Gourault et le président du Sénat Gérard Larcher. Ils ne sont pas du tout opposés à une évolution d'adaptation. Pas que pour la Corse, pour toutes les régions de France. Ils ne sont pas opposés à l'inscription de la Corse dans la Constitution, mais il y a une chose qui est très claire, c'est qu’ils ne veulent pas, c’est un émiettement de toutes les régions de France ».