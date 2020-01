Jean-Jacques Urvoas, la vie après la politique

Un livre et une blessure pas cicatrisée. Battu aux élections législatives en 2017, Jean-Jacques Urvoas est redevenu professeur à l'université, et a été condamné à l'automne pour violation du secret de l'instruction. Il sort un livre sur le Sénat aux éditions Que sais-je ?

Quimper, France

Que souhaiter à Jean-Jacques Urvoas pour 2020? Une année plus calme que les précédentes : "2020 n'aura pas de mal à être meilleure que 2017 ou 2019", rappelle l'ancien garde des sceaux (sous François Hollande), qui a repris son poste d'enseignant en droit public à l'université à Quimper notamment.

Passer devant un tribunal, une souffrance loin d'être cicatrisée

En 2019, il a été condamné en septembre dernier par la Cour de justice de la République à un mois de prison avec sursis et 5.000 euros d'amende pour violation du secret professionnel, pour avoir transmis au député LR Thierry Solère des informations sur une enquête qui le concernait. _"Passer devant un tribunal c'est une blessure, une souffrance, surtout pour un professeur de droit, et c'est loin d'être cicatrisé. Et ça valide ce que j'avais essayé de faire comme ministre en essayant d_'accélérer le processus judiciaire. 18 mois c'est terriblement long. Et cela touche des gens au quotidien."

"Il faut beaucoup plus de moyens pour la justice"

"Le temps peut être un modérateur de la passion ou de la souffrance, mais il faut de manière générale, beaucoup plus de moyens à la justice. D'ailleurs c'est ce que demandent les avocats. A Quimper, à Brest, il faut plus de moyens dans le monde prud’homal,, social..."

"La politique c'est terminé... pour un mandat électif"

Jean-Jacques Urvoas, élu socialiste, a été battu en 2019 par la LREM Annaïg Le Meur à Quimper : "La politique, c'est terminé, pour un mandat électif. Perdre n'a pas été dur, mais ce qui est dur c'est de ce dire que ce n'est pas vous seuls qui avez été battu. Tous les socialistes ont été battus. Et je suis resté socialiste car parmi mes nombreux défauts, j'ai celui d'être fidèle. La politique c'est ma vie, mais je ne serai pas candidat aux municipales ou aux législatives, ce n'est pas mon problème."

Ecrire sur le Sénat pour justifier sa présence

Après sa défaite aux législatives, le Quimpérois est revenu à l'enseignement de droit public à la fac. _"_J'ai écrit sur le Sénat car il a toujours besoin de justifier sa présence, il fait face à des clichés récurrents. J'ai repris un Que Sais-Je pour le réactualiser. Car le Sénat n'est plus du tout ce que l'on croit, il a bien plus changé que l'Assemblée nationale. Il y a notamment un bureau chargé de supprimer des lois inutiles." Ce Que sais-je réactualisé avait été écrit par le Brestois Jacques Baguenard en 1990.