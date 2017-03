VIDÉOS - Jean Lassalle : "Je suis le Poulidor des débuts et l’Anquetil de la fin"

Le candidat béarnais à l’élection présidentielle était ce mercredi l’invité de France Bleu Gironde. Jean Lassalle revendique 15.000 sympathisants, et estime que son vivier peut encore grossir.

"J’ai le peuple avec moi", estime Jean Lassalle. Le candidat à la présidentielle explique ce mardi sur France Bleu Gironde qu’il est passé de 2500 sympathisants à 15.000 en trois semaines. Ce qui le conforte dans ses chances d’atteindre un bon score à l’élection présidentielle. Optimiste, il assène : "Il y a un petit quelque chose qui se passe, un petit bout de printemps, un petit bout de sève. Je suis l’homme des finish. C’est-à-dire je suis le Poulidor des débuts, et l’Anquetil de la fin."

Un programme axé autour de la ruralité

Le candidat de la ruralité est également revenu sur son programme : "Les campagnes sont en train de mourir. On compte les derniers paysans, les derniers viticulteurs, y compris dans le Bordelais." Plus globalement, Jean Lassalle décrit un projet qui tourne autour de quelques grands axes : "Je veux reconstruire un Etat, parce que là il y en a plus. Je retire les troupes du Moyen Orient. J’engage un vrai projet diplomatique. J’engage la quatrième arme, pour permettre de lutter contre la cyber-criminalité.[…] Et puis je m’oriente vers la nouvelle grande énergie, c’est le soleil."

Où placer l’ancien vice-président du Modem sur l’échiquier politique ? Est-il encore au centre ? "Je suis avec le peuple", rappelle-t-il, soulignant qu’il a eu le "courage" de quitter le Modem. François Bayrou ne l’a pas soutenu (lui préférant Emmanuel Macron) : "Il aurait été plus inspiré de le faire, et je lui en aurait été reconnaissant puisque je l’ai fait pour lui", regrette Jean Lassalle.

106 ans de mandat

Interrogé sur sa position de candidat du peuple, compte tenu de son nombre de mandat qui, cumulés, s’élèvent à 106 ans, Jean Lassalle se défend : "Moi je n’ai pas tenu de fonctions ministérielles, je ne suis pas un ancien premier ministre, je ne suis pas comme Mélenchon, un ancien ministre.[…] Je ne suis pas non plus Monsieur Hollande, jouant les Monte-Cristo noirs, très noirs, réglant son compte à tout ce qui bouge."