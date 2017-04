Jean Lassalle, le candidat de la ruralité à la présidentielle

Tour d'horizon des programmes des "petits candidats" à la présidentielle, vus par leurs soutiens côte-d'oriens. Jean Lassalle est le candidat du mouvement " résistons", il a axé son programme sur le thème de la ruralité et la défense des communes

Son livre-programme s'intitule " Un berger à l'Elysée ". Jean Lassalle, ancien du Modem et candidat du mouvement " résistons" a été parrainé par 8 maires du département. Des édiles qui ne vont pas nécessairement voter pour lui mais qui voulait faire entrer dans le débat présidentiel la place de la ruralité, et l'abrogation de la Loi NOTRe.

Cette loi prévoit le transfert de plusieurs compétences de la commune vers la communauté de communes. Or, Jean Lassalle veut au contraire replacer la commune au centre de la vie.

Les communes vont devenir des coquilles vides

C'est ce qui a convaincu Alain Gradelet, le maire de Til-Châtel, de lui donner sa signature. Depuis qu'il a été élu maire en 1995, il n'avait pourtant jamais parrainé personne. Mais pour lui avec la loi NOTRe, "les communes ne serviront plus à rien, elles vont devenir des coquilles vides. Les maires n'auront plus qu'à s'occuper des chiens écrasés et des crottes de chiens, et même s'il faut s'en occuper, ce n'est quand même pas le plus intéressant."

Les compétences sont transférées au fur et à mesure. Il y a les obligatoires et les optionnelles. "La compétence économique a été transférée au début de l'année", explique Alain Gradelet. "Ensuite il y aura l'eau et les milieux aquatiques, et puis l'assainissement des eaux. Parmi les compétences optionnelles, il y a la compétence scolaire. Mais actuellement, si un interrupteur est abîmé dans l'école de ma commune, je m'en occupe et c'est réparé très rapidement. Là il faudra appeler la communauté de communes, passer par le service technique, ce sera plus long et ça va engendrer des frais."

Dans son programme, Jean Lassalle veut aussi faire de l'agriculture une grande cause nationale. Il veut remplacer le nucléaire et le pétrole par les énergies renouvelables. Et il aimerait développer l'apprentissage "bien avant 16 ans" et réintroduire le service national civil ou militaire.