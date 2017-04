Jean Lassalle à Marseille " j'aime cette ville unique au monde... Et l'OM "

Jean Lassalle, le candidat du parti "Résistons !" était en visite à Marseille mercredi. De la gare Saint-Charles au cours Belsunce il est allé à la rencontre des Marseillais, curieux de mettre un visage sur un nom qu'ils connaissent à peine.

" Je ne suis pas le candidat des campagnes, je suis le candidat de tous les Français, et de tous les oubliés " s'exclame t-il, sur le port de Marseille, avec cette verve qui l'a fait sortir de l'ombre ces dernières semaines lors de ses apparitions dans les médias. Jean Lassalle, le député-maire du Béarn, affiche un profil pour le moins atypique. Fils de berger et lui même dans la profession jusqu'à ses vingt-deux ans, il dit être le candidat " le mieux placé " pour comprendre la France des campagnes. L'argument fonctionne, le candidat a reçu 700 parrainages, essentiellement issus de communes rurales.

" Prenez mon numéro de téléphone "

Mais à Marseille, le Béarnais est inconnu au bataillon. Il se promène en anonyme et seuls quelques Marseillais intrigués par les caméras qui l'entourent s'approchent de lui pour mieux le connaître. " Vous ouvrirez les bibliothèques jusqu'à 22 heures ? " demande une lycéenne de Thiers, dans le premier arrondissement. " Je n'y avais pas pensé mais votre idée est excellente, prenez mon numéro de téléphone. " Homme de terrain, plus que de meeting, Jean Lassalle enlace, embrasse et touche ses sympathisants. Car lui, il n'a " pas besoin de cars remplis de militants " pour se faire aimer. Une pique envoyée à l'adresse de François Fillon, en meeting mardi, au palais des expositions de Marseille.

Quelques fans ont fait le déplacement spécialement pour serrer la main à leur candidat. Frédérique Cerf le soutient depuis la création du parti " Résistons ! " en Janvier. " J'ai décidé d'attribuer mon vote à un petit candidat, à quelqu'un qui pense aux gens " affirme-t-il.