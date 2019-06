Jean Léonetti, maire d'Antibes, nouveau président du parti Les Républicains par intérim

Charles-Ange Ginesy, David Lisnard, Jean Léonetti et Jerome Viaud (de gàd)

C'est l'annonce politique de ce début de semaine. Le président du parti les Républicains Laurent Wauquiez quitte le navire et démissionne après la débâcle aux Européennes. Les statuts du parti sont clairs et ont déjà prévu qui sera le président par intérim. Il s'agit de Jean Léonetti, le maire d'Antibes qui est donc chargé de gérer les affaires courantes et de préparer le scrutin pour élire le nouveau président du parti dans les prochains mois.

"Avec beaucoup de sincérité et de dignité, Laurent Wauquiez quitte ses fonctions de président de LR après l'échec collectif. Je lui adresse toute mon amitié après cette décision difficile prise pour préserver l'unité de notre mouvement." Jean Léonetti - Maire d'Antibes.

