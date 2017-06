Jean Louis Borloo vient tenter de sauver le soldat Alexandrine Leclerc

L'ancien ministre et fondateur de l'UDI, Jean Louis Borloo, est venu à Orléans apporter son soutien à Alexandrine Leclerc, la candidate de la droite en difficulté sur la 6ème circonscription du Loiret. Une visite éclair et confuse.

Arrivé avec près d'une heure de retard, Jean Louis Borloo n'est pas resté plus qu'un quart d'heure à Orléans. Juste le temps de poser pour la photo aux côtés d'Alexandrine Leclerc, la candidate UDI/ LR, arrivée en seconde position sur la 6ème circonscription du Loiret. Officiellement, l'ancien ministre ne fait plus de de politique. Néanmoins, entre les 2 tours de la Présidentielle, il était sorti de son silence pour appeler à voter Emmanuel Macron. Alors pourquoi aujourd'hui venir sur le terrain soutenir une candidate de la droite ? " Ce n'est pas une question d'étiquette " dit-il " mais de personne". " Alexandrine, je la connais bien, elle est géniale".

" Regarder comme elle a l'air souriante, bienveillante et honnête"

Jean Louis Borloo est venu dit-il soutenir " la petite" Copier

La conférence de presse, organisée à la hâte par Florent Montillot, le patron de l'UDI dans le Loiret, avait pour but aussi de rappeler qu'Alexandrine Leclerc a reçu cette semaine le soutien de quelques militants d'En Marche, dont l'adjointe orléanaise, Nathalie Kerrien. Leur cible à tous, c'est le Modem Richard Ramos, candidat de la République En Marche , arrivé en tête dimanche dernier sur la 6ème circonscription du Loiret avec 35% des voix. Même Jean Louis Borloo a un avis sur ce candidat, qu'il ne connait pas personnellement.

"Richard Ramos : il est gentil mais un peu recyclé" estime Jean Louis Borloo Copier

Après une dernière accolade avec Alexandrine Leclerc, qu'il surnomme "la petite", Jean Louis Borloo est reparti en direction de l'Indre et Loire soutenir une autre candidate issue de l'UDI : Sophie Auconie, elle aussi en difficulté contre l'ancienne ministre socialiste, Marisol Touraine. La visite express de Jean Louis Borloo ne permettra sans doute pas à Alexandrine Leclerc de rattraper le retard qu'elle a sur son adversaire et finalement , s'afficher avec des personnalités dans la dernière ligne droite d'une élection, c'est peut être aussi dépassé à l'heure de la recomposition politique et du renouvellement.