Jean Louis Fousseret : " je démissionne du parti socialiste"

Jean Louis Fousseret le maire de Besançon démissionne du parti socialiste. Il l'a annoncé sur France Bleu Besançon au lendemain des élections législatives qui offrent une large majorité à la république en marche, le mouvement d'Emmanuel Macron auquel Jean Louis Fousseret a adhéré dès son lancement.

Jean Louis Fousseret le maire de Besançon démissionne du parti socialiste. Le maire de Besançon a attendu la large victoire de la République en marche aux élections législatives pour annoncer ce lundi matin sur France Bleu Besançon qu'il démissionnait ce jour du parti socialiste. "Il faut être clair et cohérent" explique Jean Louis Fousseret qui justifie ce calendrier en rappelant que le 8 juillet le mouvement en marche devient officiellement un parti et qu'il sera donc possible d'y adhérer. "Je reste un homme de gauche, fier d'être gauche" précise Jean Louis Fousseret, "je suis toujours socialiste au niveau de mes idées mais je démissionne aujourd'hui".

"cela ne change rien au conseil municipal"

Jean Louis Fousseret démissionne du Parti socialiste mais il précise aussitôt : "Cela ne change rien à mes engagements municipaux où je travaille avec des communistes, la société civile.... Nous avons toujours dit que nous séparions les choses au conseil municipal, rappelle JLF, nous avons un programme commun que nous continuerons de délier pour Besançon jusqu'à la fin du mandat.

Mais alors pourquoi ne pas l'avoir pas fait plus tôt ? " je ne voulais pas rajouter du débat au débat de la confusion à la confusion" conclut Jean Louis Fousseret.