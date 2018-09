Besançon, France

De tribunes en déclarations de candidature plus ou moins voilées, les grandes manoeuvres ont commencé à Besançon en vue de élections municipales de 2020. Mais le maire LREM Jean-Louis Fousseret veut se placer au dessus de la mêlée. Pour lui, il n'est pas anormal que chacun prenne position, à un an et demi du scrutin, mais la priorité du maire reste d'appliquer le programme sur lequel il a été élu en 2014.

Et d'énumérer une liste de projets en cours de finalisation, comme la rénovation du Musée des Beaux Arts, la livraison des premiers logements à prix abordables du quartier Vauban, l'agrandissement de la Rodia, la création aux Haut du Chazal du parc d'activité Thémis Santé, la construction de la cité administrative Viotte, etc...

Ma succession rend fébrile"

"ce qui m'intéresse ce sont les projets, tout le reste ce sont des positionnement hâtifs, des péripéties" Copier

"Ma succession rend fébrile", analyse le Jean-Louis Fousseret, qui confirme qu'il ne repartira pas pour un nouveau mandat, "je m'en tiens à mon programme, et j'ai du pain sur la planche. C'est normal que chacun prenne position, mais si on ne parle que de ça pendant un an et demi, ce n'est pas possible. "

"que l'on me cite un seul exemple de quelque chose que je n'ai pas fait...le reste c'est de l'agitation" Copier

Ne pas voter le budget: la ligne rouge à ne pas franchir

La création d'un intergroupe au sein du conseil municipal pour maintenir le cap à gauche face à La République En Marche n'inquiète pas le maire. "Oui, je me suis engagé à LREM au plan national, mais au niveau municipal nous avons un engagement commun autour de notre programme, je m'y tiens.". Craint-il d'être mis en minorité lors du vote du budget? Jean Louis Fousseret n'y croit pas: "c'est la ligne rouge à ne pas franchir, ça voudrait dire qu'on perd de vue l'intérêt des bisontins au profit d'intérêts personnels ou partisans".

"on doit être solidaire pour le budget, c'est la base de l'accord que nous avons passés" Copier

Le maire de Besançon se refuse à désigner un dauphin. Eric Alauzet? "Je ne sais pas s'il sera candidat, j'en discuterai avec lui". Qui aurait sa préférence ? Jean Louis Fousseret ne le dit pas. Il soutiendra, affirme-t-il, le candidat désigné par la commission nationale d'investiture de La République En Marche, son nom devrait être connu en mai ou juin prochain. Et quelle place le maire sortant prendra-t-il dans la campagne? "Je serai derrière le candidat s'il a besoin de moi, si ce n'est pas le cas je le laisserai faire".