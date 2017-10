Jean-Louis Gagnaire patron de LREM dans la Loire

L'ancien député devient référent territorial du parti LREM dans la Loire. Logique...puisqu'il était à la manoeuvre lors des dernières élections.

Jean-Louis Gagnaire est le patron de La République En Marche dans la Loire. L'ancien député socialiste de la deuxième circonscription de la Loire a été désigné ce vendredi. Le parti a nommé ses 110 référents territoriaux en France. Ce sont les comités locaux qui ont fait des propositions et c'est le nom de Jean-Louis Gagnaire qui est ressorti dans le département. C'est assez logique quand on se souvient qui c'est lui qui avait oeuvré beaucoup dans la désignation et l'organisation de la campagne des candidats En Marche pour les législatives en juin dernier.

Plus élu mais toujours militant...Plus au PS mais à LREM

Jean-Louis Gagnaire, 61 ans et également ancien vice-président du Conseil Régional, n'avait pas souhaité être candidat à sa succession aux législatives à Saint-Étienne en juin dernier. C'est son ancien attaché parlementaire Jean-Michel Mis qui lui a succédé, élu sous l'étiquette de la République en Marche. Il explique que les militants lui ont demandé d'accepter cette charge et qu'il a accepté. Et que son rôle va consister à défendre dans le département l'action du gouvernement en faisant remonter les interrogations à la tête du parti.