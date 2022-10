Jean-Louis Masson, nouveau président du Var : "Je ne fais pas la politique à l'ancienne"

Jean-Louis Masson, 58 ans, maire de La Garde (Var), était lui jusque-là Premier vice-président du Conseil départemental. Mais après la démission forcée de l'ancien président Marc Giraud, condamné par la justice dans une affaire d'emploi fictif , il a été élu ce mercredi 26 octobre lors d'un vote à la préfecture. Le nouveau président, invité sur France Bleu Provence au lendemain de son élection, réagit à plusieurs sujets : le vote des élus RN, l'aide augmentée pour les communes, et la standing ovation accordée à l'ancien président condamné.

France Bleu Provence : que représente pour vous ce poste de président du département du Var ?

Jean-Louis Masson : Écoutez, l'émotion vient de la confiance qui m'est accordée par mes pairs. C'est quand même un signe qui touche. Maintenant, il faut se mettre au travail et penser aux millions de Varoises et de Varois, dont certains traversent parfois des souffrances sociales, ou autres. Je crois que le département est là pour les protéger. C'est la mission première d'un département.

Est-ce que c'était vraiment une ambition encrée en vous ? Même si vous avez bénéficié des circonstances, bien sûr, après la démission forcée de Marc Giraud.

Je n'ai qu'une ambition, celle de servir mes concitoyens et de servir un territoire. J'ai été premier vice-président du président Marc Giraud [...] Mais les circonstances judiciaires ont provoqué un changement de président. Étant le président par intérim, ma candidature a été évidemment naturelle. Je ne fais, là, qu'accomplir un devoir de mandat.

27 voix pour vous, contre 19 voix pour François de Canson. Pour lui, votre élection est entachée du vote du Rassemblement National. Y a-t-il eu des arrangements ?

C'est une assertion complètement stupide. Vous venez de donner les chiffres : 27 voix contre 19. Les élus du Rassemblement national sont deux, alors je ne vois pas en quoi ils auraient pu influencer les élections. C'est toujours facile quand on perd une élection de chercher des raisons qui sont futiles, voire inexactes. Je comprends la détresse de Monsieur de Canson, mais ce type de propos n'a aucun sens.

Vous promettez d'augmenter les aides financières de 20% pour les communes du Var. Comment est ce que vous allez choisir les communes soutenues ?

J'avance un chiffre que j'aurais avancé au président Marc Giraud s'il avait été en place, puisque j'étais rapporteur du budget [...] C'est un véritable besoin pour que les communes soient capables, dans le contexte économique du moment, de continuer à investir dans l'intérêt de nos concitoyens. Nos citoyens ont besoin d'écoles, de routes, de crèches et de projets structurants [...] On a la capacité de le faire. Je ne vois pas pourquoi on ne le ferait pas. Concernant les attributions, elles se font selon des règles d'équité et de dossiers proposés. Ce n'est donc pas du clientélisme. Je ne fais pas la politique à l'ancienne.

Reconnu coupable dans une affaire d'emplois fictifs à la mairie de Carqueiranne, Marc Giraud a reçu des applaudissements et même une standing ovation de la part de l'assemblée départementale lors du vote. C'est normal ?

Cette proposition de manifester notre affection à l'égard de l'ancien président a été proposée par le doyen d'âge. Je souscris totalement. Il a très bien gérer le département et le laisse dans une situation financière tout à fait saine [...] Humainement, on peut le comprendre, il est fortement atteint par rapport à la brutalité de la sanction. Nous ne portons aucun jugement sur le travail et respectons l'indépendance des juges. Mais on est en droit, quand même, de conserver notre amitié à l'égard d'un des nôtres qui a toujours été à l'écoute et qui, au conseil départemental, a fait un travail efficace.