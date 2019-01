Jean-Luc Bohl : "Nous sommes les remparts de la République"

Moselle, France

Au lendemain de ses vœux pour 2019 au centre des congrès de Metz, le président (UDI) de Metz Métropole et maire de Montigny-lès-Metz, Jean-Luc Bohl a tracé sur France Bleu Lorraine ses priorités pour les douze mois à venir.

Les gilets jaunes : inquiétude et confiance

Alors que le gouvernement a annoncé de nouvelles mesures pour tenter d'endiguer les débordements en marge des manifestations, Jean-Luc Bohl ne cache pas son "inquiétude" face aux violences "inadmissibles" qui visent les forces de l'ordre. Mais il affiche également sa confiance en la justice pour sanctionner les fautifs. Il estime également nécessaire d'être à l'écoute des inquiétudes de ses concitoyens. Devant le souhait d'Emmanuel Macron de lancer un grand débat national, il rappelle le rôle primordial des élus locaux dans le dialogue direct. "Nous (les élus locaux) avons une expertise. Nous sommes des remparts de la République, des soldats de la démocratie par la mission qui nous a été confiée par les urnes. Et si les gens ne sont pas contents de nous, ils ne votent plus pour nous. C'est comme cela que ça se passe."

2019 : année d'Amazon ?

Jean-Luc Bohl n'officialise pas encore l'arrivée du géant américain du e-commerce sur la zone de Frescaty. "Nous sommes toujours tenus à un devoir de réserve. Encore quelques semaines de patience." Il rappelle la création de plus de 600 emplois sur la base aérienne abandonnée par les militaires, "avec des entreprises de l'économie sociale et solidaire, des PME qui fructifient, le FC Metz qui arrivera cet été." Pour Amazon, "on croise les doigts et on va aller brûler quelques cierges à St Etienne de Metz pour voir se réaliser ce pour quoi nous nous battons depuis plusieurs mois."

Priorité à l'environnement

Avec l'emploi, c'est l'autre préoccupation essentielle du président de Metz Métropole qui cite Mauriac : "Rien ne sert de conquérir la Lune si on en vient à perdre la terre." Une mission dans laquelle il soutient que chacun a un rôle à jouer, élus et habitant. Développement des déplacements doux, valorisation des déchets, préservation de la biodiversité, poursuite de la reconquête du Mont Saint Quentin figurent au rang des efforts à poursuivre.

Et après ?

Maire de Montigny-lès-Metz depuis 2001 et président de Metz Métropole depuis 2008, Jean-Luc Bohl compte t-il rempiler en 2020 à l'occasion des élections municipales et communautaires ? A 59 ans, il ne se sent pas encore "trop âgé ni pourri de l'intérieur. S'il faut être utile, je continuerai à l'être."