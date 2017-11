Jean-Luc Dupont maire de Chinon candidat à la présidence de l'association des maires d'Indre-et-Loire

Jean-Luc Dupont maire LR de Chinon se lance à son tour dans la course à la présidence de l'association des Maires d'Indre-et-Loire. il y aura donc deux candidats de droite pour cette présidence. Cédric de Oliveira le maire de Fondettes avait déclaré sa candidature la semaine dernière.

Après le maire de Fondettes, Cédric De Oliveira, c'est donc le maire de Chinon qui pose sa candidature pour la présidence de l'association des maires d'Indre-et-Loire en remplacement de Pierre Louault maire de Chédigny devenu Sénateur.

Jean-Luc Dupont fait pour cela valoir plusieurs arguments d'abord son expérience d'élu depuis 15 ans à L'Ile Bouchard, puis à Chinon et à la communauté de communes du Chinonais et sa volonté de faire évoluer cette association. Autre argument, il est actuellement Vice-Président de l'association des maires d'Indre-et-Loire et "ce n'est pas illégitime" dit-il "lorsque le président se retire que le vice-président puisse prétendre à sa succession". Enfin, sans vouloir créer d'opposition avec le maire de Fondettes, Jean-Luc Dupont se veut le candidat en quelque sorte de la ruralité : "je veux porter la parole des plus fragiles et d'abord des ruraux et en accompagnement de la dynamique de la Métropole qui" dit-il "est une chance pour l'ensemble de l'Indre-et-Loire".

L'élection du président de l'association des maires d'Indre-et-Loire aura lieu le 17 novembre.