Jean-Luc Mélenchon à Amiens dans le cortège contre la réforme des retraites

Amiens, France

Selon les sources, entre 2.000 et plus de 5.000 personnes ont défilé ce jeudi après-midi à Amiens contre la réforme des retraites. Malgré le retrait de l'âge pivot le week-end dernier, les syndicats les plus contestataires maintiennent la pression et continuent de réclamer un retrait total du projet.

Le bain de foule pour Jean-Luc Mélenchon

Dans les rues, les manifestants Amiénois ont pu compter sur un soutien politique de poids, celui de Jean Luc Mélenchon. Le chef des Insoumis a trouvé un large écho dans le cortège Picard. Retraité, avocat gilet jaune ou cheminot, ils avaient tous un message à faire passer à Jean Luc Mélenchon qui a abondé dans leur sens pour réclamer le retrait du projet de réforme et pour critiquer le Président de la République Emmanuel Macron.

Jean-Luc Mélenchon a participé au cortège Amiénois contre la réforme des retraites © Radio France - François Sauvestre

Jean-Luc Mélenchon ont tous les deux ciblé le président de la République. "Cet homme nous fait payer très cher son hallucination libérale: après le code du travail, le statut de la fonction publique, les retraites", s'est exclamé le leader de la France Insoumise qui a aussi assisté à l'assemblée générale des cheminots, assemblée qui a voté pour la reconduction de la grève au moins jusqu'à lundi.

Jean-Luc Mélenchon aux côtés du secrétaire départemental de la CGT dans la Somme, Kévin Crépin © Radio France - François Sauvestre

Les municipales dans le viseur

Le patron des Insoumis a aussi parlé des élections municipales des 15 et 22 Mars aux côtés de François Ruffin. Le député Insoumis de la Somme qui soutient la liste d'union de la gauche "Amiens c'est aussi l'tien". Liste qui peut donc aussi compter sur l'appui de Jean Luc Mélenchon.

"Bien sûr on va aider un peu tout le monde. Normalement dans une ville où les gens ont des petits salaires, où il y a des fonctionnaires c'est mieux d'avoir des élus qui comprennent comment est faîte votre vie que des gens qui n'y connaissent rien parce qu'ils appartiennent à une autre classe sociale".