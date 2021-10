Jean-Luc Mélenchon à Reims pour la Convention de l'Union Populaire

A six mois de l'élection présidentielle, le chef de file de La France Insoumise réunit ses soutiens autour de la convention de l'Union Populaire qui s'ouvre à Reims le samedi 16 octobre. Il sera en meeting au Parc des Expositions. Et sur France Bleu ce vendredi de 13 h à 14 h.

C'est dans la cité des sacres que Jean-Luc Mélenchon a décidé d'appeler ses militants et sympathisants à la "mobilisation générale" à deux cents jours de l'élection présidentielle 2022. C'est à Reims qu'il lancera véritablement sa campagne. Plus d'un millier de personnes sont attendues. Pour les deux tiers, des personnes tirées au sort dans toute la France en septembre dernier.

Militants, sympathisants, participeront à des ateliers sur l'urgence en matière sociale, démocratique, écologique et sanitaire. Quatre thèmes définis en amont de l'organisation de cette journée. En clôture de la Convention, le dimanche 17 octobre à 10h00 se tiendra le meeting de Jean-Luc Mélenchon, au Parc des Expositions à Reims. Entrée gratuite et ouverte à tous.

Jean-Luc Mélenchon invité de "Ma France" sur France Bleu ce vendredi

Le leader du mouvement La France Insoumise, en passe de devenir le candidat de l'Union Populaire, sera l'invité de Ma France, l'émission politique de France Bleu, ce vendredi entre 13 et 14h, en direct des locaux de France Bleu Champagne-Ardenne à Reims. Jean-Luc Mélenchon répondra aux questions de Wendy Bouchard sur l'actualité et les auditeurs peuvent lui poser leurs questions en appelant le 0810 055 056 (appel non surtaxé).